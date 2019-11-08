  • Bist 100
    103459
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3558
  • Altın
    270,8030
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!
Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 16:10:08 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 16:18:15

8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?

8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Gündüz kuşağının sevilen programları arasında yer alan Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 kirli ev 5 titiz yarışmacı tarafından temizleniyor. En güzel temizliği yapan ve en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Bu haftanın büyük ödülünü kimin aldığı da belli oldu. Peki, 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi..

Temizlik Benim İşim programı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günleri haftanın finalinin yapıldığı programda gün sonunda büyük ödülün sahibi de belli oluyor. Programın sonunu kaçıran izleyiciler "8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?" sorularının yanıtını araştırıyor. Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 kirli ev 5 titiz yarışmacı tarafından temizleniyor. En güzel temizliği yapan ve en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi haberimizde yer alıyor.

8 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün Gamze Hanım temizlik yaptı ve puanlar Gamze Hanım için verildi. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu. Haftanın birincisi Hülya Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU 

Haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet Hanım ve Hicran Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü 17 puanla Alev Hanım

 

HAFTANIN SON GÜNÜNDE;

Hülya Gamze’ye 3 puan verdi.

Hicran Gamze’ye 3 puan verdi.

Alev Gamze’ye 3 puan verdi.

Saadet Gamze’ye 4 puan verdi.

Toplam puanlara bakıldığında haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet ve Hicran oldu.

Haftanın üçüncüsü 17 puan alarak Alev oldu.

10 bin liranın sahibi olan haftanın birincisi ise Hülya oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ