Temizlik Benim İşim programı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günleri haftanın finalinin yapıldığı programda gün sonunda büyük ödülün sahibi de belli oluyor. Programın sonunu kaçıran izleyiciler "8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?" sorularının yanıtını araştırıyor. Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 kirli ev 5 titiz yarışmacı tarafından temizleniyor. En güzel temizliği yapan ve en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi haberimizde yer alıyor.

8 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün Gamze Hanım temizlik yaptı ve puanlar Gamze Hanım için verildi. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu. Haftanın birincisi Hülya Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN DURUMU

Haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet Hanım ve Hicran Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü 17 puanla Alev Hanım

HAFTANIN SON GÜNÜNDE;

Hülya Gamze’ye 3 puan verdi.

Hicran Gamze’ye 3 puan verdi.

Alev Gamze’ye 3 puan verdi.

Saadet Gamze’ye 4 puan verdi.

Toplam puanlara bakıldığında haftanın sonuncusu 14 puanla Saadet ve Hicran oldu.

Haftanın üçüncüsü 17 puan alarak Alev oldu.

10 bin liranın sahibi olan haftanın birincisi ise Hülya oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.