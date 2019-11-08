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08 Kasım 2019 Cuma 12:06:30 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 12:15:13

8 Kasım Dünya Deliler Günü: 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürleri

8 Kasım Dünya Deliler Günü kutlanıyor. Özellikle sosyal medyada kutlanan 8 Kasım Dünya Deliler Günü ile ilgili karikatür ve resim araştırmaları da yoğunlaşıyor. 8 Kasım Dünya Deliler Günü resmi olmamakla birlikte insanlar tarafından kabul edilmiş ve özellikle karikatürler paylaşılarak kutlanılan bir gün oluyor. 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte sosyal medyada paylaşılabilecek 8 Kasım Dünya Deliler Günü karikatürleri ve resimleri sizlerle..

8 Kasım Dünya Deliler Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar bir yandan internette 8 Kasım Dünya Deliler Günü nedir? sorusuna yanıt ararken, öteki yandan da sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürlerini araştırıyor. 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürlerini sizler için derledik. İşte 8 Kasım Dünya Deliler Günü karikatürleri ve resimleri..

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ NEDİR?

8 Kasım Dünya Deliler Günü resmi olmamakla birlikte insanlar tarafından kabul edilmiş ve özellikle karikatürler paylaşılarak kutlanılan bir gün oluyor.

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ KARİKATÜRLERİ, RESİMLERİ

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ TWEETLERİ

@NazlihanSinem
Delirmek Albayım! 
Kimbilir ne güzel şey, 
Düşünsene aklın yok bir kere,
Beni hep bu aklım mahvetti... Albayım...
Oğuz Atay  
#8KasımDünyaDelilerGünü 


@Ugurum62
Hayat işte her şeyi bir arada yaşamak..!!
#8kasımdünyadelilergünü
Aynı ben, kan bağımız olabilir.. 

@AybarsDemirbil1
En sevdiğim günlerden biri daha gelmiş 👊😂#8KasımDünyaDelilerGünü 

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