8 Kasım Dünya Deliler Günü: 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürleri

8 Kasım Dünya Deliler Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar bir yandan internette 8 Kasım Dünya Deliler Günü nedir? sorusuna yanıt ararken, öteki yandan da sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürlerini araştırıyor. 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürlerini sizler için derledik. İşte 8 Kasım Dünya Deliler Günü karikatürleri ve resimleri..

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ NEDİR?

8 Kasım Dünya Deliler Günü resmi olmamakla birlikte insanlar tarafından kabul edilmiş ve özellikle karikatürler paylaşılarak kutlanılan bir gün oluyor.

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ KARİKATÜRLERİ, RESİMLERİ

8 KASIM DÜNYA DELİLER GÜNÜ TWEETLERİ

@NazlihanSinem

Delirmek Albayım!

Kimbilir ne güzel şey,

Düşünsene aklın yok bir kere,

Beni hep bu aklım mahvetti... Albayım...

Oğuz Atay

#8KasımDünyaDelilerGünü



@Ugurum62

Hayat işte her şeyi bir arada yaşamak..!!

#8kasımdünyadelilergünü

Aynı ben, kan bağımız olabilir..

@AybarsDemirbil1

En sevdiğim günlerden biri daha gelmiş 👊😂#8KasımDünyaDelilerGünü