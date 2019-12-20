8 aydır işçilere düzenli para ödemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı paraları çarçur etmiş

İşçilere maaşlarını ödemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar’ın paraları festivallere yatırdığı ortaya çıktı. Göreve gelir gelmez işçi kıyımı ile gündeme gelen Başkan Karalar 8 ayda 2 binden fazla işçinin işine son verdi. Bir yandan işinden kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan belediye çalışanları diğer taraftan 8 aydır düzenli maaş alamadıkları için büyük sıkıntı içerisine girdi. Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda ödenek sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek işçilerin maaşını ödeyemediğini iddia etti.

KOZA’YA 4 MİLYON ÖDEME



Ancak, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) duyurulan ihaleler CHP’li Karalar’ın söylediklerini çürüttü. CHP’li Karalar sadece “26. Adana Altın Koza Film Festivali Organizasyonunun Düzenlenmesi Hizmet Alımı” ihalesi için AC Prodüksiyon Yapım ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 4 milyon 794 bin lira ödeme yaptı.

ÇİÇEK FİDESİNE BİNLERCE LİRA



Film festivalini diğer festivaller takip etti. 10 gün süren “Adana Lezzet Festivali İçin Çadır Kurulması Hizmet Alımı İşi” ihalesi için yüklenici firması olan Loca Spor Eğitim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 299 bin 640 lira ödendi. Yine 2 aylık süreyi kapsayan “Çiçek Fidesi ve Saksılı Çiçek Alımı İşi” ihalesinde yüklenici firmaya belediye kasasından 724 bin 50 liralık harcama yapıldı. CHP’li Başkan Karalar’ın israf tablosu bununla da sınırlı kalmadı. EKAP’da duyurulan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hizmet Alımı” ihalesi için yüklenici Metin Bulut’a 10 günlük hizmet bedeli için 255 bin lira ödendi.

HAYVANLARA 180 BİN

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karalar göreve geldiği 8 aylık süre içerisinde işçilerin maaşlarını ödemek yerine belediye bütçesini sokak hayvanlarına ayırdı. 20 günlük "Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Tedavilerinde Kullanılmak Üzere İlaç ve Tıbbi Malzeme Mal Alımı" ihalesi için yüklenici firma olan Bolu Ted Ecza Dopos İlaç tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 179 bin 222 liralık ödeme yapıldı. Karalar bununla da sınırlı kalmadı. 2 Aralık günü "Kedi ve Köpek Maması Alımı" ihalesine çıktı. Belediyeye yüklenici firmaların mama alımı için tekliflerini sunduğu ve belediyelerin teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.