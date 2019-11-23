7'nci Kıran operasyonu bu kez Munzur'da başladı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personel ile 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunu başlattı.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Tunceli İlinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2.250) personel [(150) operasyonel tim] görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu) İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik." dedi.