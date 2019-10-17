17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 21:53:16
7'den 70'e destek
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, oynadığı 4 karşılaşmada gol yemeden galip geldi.
Geçen yılın şampiyonu olan Şırnak UYAFA futbol takımı, aldıkları her galibiyet sonrası Türk bayrağı açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekâtı’na desteklerini iletti.
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