702 ölü 600 firar... 100 km tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı'nın 9. gününde hudut hattını teröristlerden temizlemeye devam etti. Harekâtın ilk cephesini kapsayan Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik bölgenin yaklaşık 100 kilometrelik kısmında hakimiyet sağlandı. M4 karayoluna dek inilen operasyonda alan derinliği yer yer 35 km'yi buluyor. TSK ve SMO son 24 saatte 20'ye yakın köyü PKK'dan kurtarırken toplamda köy sayısı 80'i geçti. Mayın-EYP temizliğinin sürdüğü Tel Abyad ilçe merkezinde her şey hızla normale dönerken, toprağın altı köstebek yuvasına çevrilen Rasulayn'da ise çatışmalar sürüyor. Tünelleri kullanarak yerin üstüne çıkan PKK'lılar SMO savaşçıları tarafından imha ediliyor. Birlikler, örgütün kadın yapılanması YPJ’nin karargahını da ele geçirdi.

ALEVLER YÜKSELDİ

Rasulayn'ın dış mahallelerindeki terör hedeflerine yönelik obüs ve topçu atışları dün gün boyu devam etti. Bomba düşen noktalarda süren yangınlar ve sık sık metrelerce yükseğe çıkan alev topları, örgüt cephaneliklerinin hedef alındığını gözler önüne serdi. Öte yandan Rasulayn doğusundan Irak sınırına dek giden karayolu, operasyonların ikinci safhasına şimdilik geçilmemesinden ötürü halen açık. Bu nedenle terör örgütü, Kamışlı'dan Rasulayn tarafına M4'ü kullanarak cephane taşıyor. TSK'nın hassas biçimde takip ettiği bu konvoyların mühimmat indirdiği aktarım noktası havadan imha edildi.

702 ÖLÜ 600 FİRAR

Harekâtın 9. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 olarak açıklandı. 40'ın üzerinde PKK'lı sağ olarak ele geçirilirken güvenlik kaynakları, Barış Pınarı'nın başarısı sayesinde örgütteki moral bozukluğu ve çözülmenin iyice arttığını, bu nedenle daha güneydeki Rakka ve Tabka'da PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiğini kaydediyor. Suriyeli muhalifler ise teröristlerle her cephede göğüs göğüse mücadele veriyor. Sadece dünkü çatışmalarda 18 üyesini şehit veren SMO'nun harekât boyunca kaybı 71'e ulaştı.207 savaşçı ise yaralandı.

DÖNÜŞ SÜRÜYOR

13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı. Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller, evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

(Yeni Şafak)