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11 Ekim 2019 Cuma 15:03:46 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:06:00

7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda?

Galası geçtiğimiz akşam yapılan 7. Koğuştaki Mucize filmi bugün vizyona giriyor. Yoğun ilgi gören ve fragmanında bile ağlatan film hakkında aramalar artıyor. Fragmanı izlenme rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. "7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Galası geçtiğimiz akşam yapılan 7. Koğuştaki Mucize filmi bugün vizyone giriyor. Yoğun ilgi gören ve fragmanında bile ağlatan film hakkında aramalar artıyor. Fragmanı izlenme rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. "7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

Fragmanın etkisinde kalan izleyiciler, "Hunharca ağlamak istiyorum gir artık vizyona", "Bakın yirmi yıllık hayatımda ilk kez bi filmi böyle merak ederek bekliyorum, '7.Koğuştaki Mucize'. Biletler bitmeden alamazsam çok üzülürüm.", "Uzun bi aradan sonra delicesine izlemek istediğim tek film 7.Koğuştaki Mucize." , "Fragmanda bu kadar ağlıyorsak filmden sağ çıkabiliriz umarım" yorumlarını yapıyor. 

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

7. Koğuştaki Mucize filmi bugün vizyona girdi. Vizyon saatleri sinema salonlarına göre değişiklik gösteriyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli
Nisa Sofiya Aksongur
Celile Toyon   
İlker Aksum
Mesut Akusta
Yıldıray Şahinler
Yurdaer Okur
Sarp Akkaya
Deniz Baysal
Deniz Celiloğlu
Ferit Kaya
Hayal Köseoğlu
Gülçin Kültür Şahin
Doğukan Polat
Emre Yetim
Serhan Onat
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Cankat Aydos

Yönetmen: 
Mehmet Ada Öztekin

Yapım: 
Lanistar Media, Motion Content Group

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