7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü oluyor. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü ile ilgili merak edilen detaylara ve kutlama mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NEDİR?

7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.

Sivil havacılığın emin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için uluslararası kuralları belirleyen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, her yıl 7 Aralık gününde bir tema belirleyerek, dünya sivil havacılık günün çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.

Dünya genelinde sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 1944 yılında Şikago Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na(ICAO) üye tüm ülkeler, 7 Aralık tarihini Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü kutluyor.

7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ MESAJLARI

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun.

Dünya Sivil Havacılık Gününüzü kutlarım.

Başta Türk Sivil Havacılığına emek veren, katkı koyan arkadaşlarım olmak üzere tüm dünya havacılarının gününü kutluyor, başarılar diliyorum.

Bugün 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü... Biz de bu havacılığın bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Sivil havacılık faaliyetlerinin dünya genelinde emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi temennisiyle birlikte, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü tebrik ediyorum.