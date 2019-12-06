  • Bist 100
    109006
  • Dolar
    5,7616
  • Euro
    6,3896
  • Altın
    273,1480
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor! Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor!
Putin: Rusya sadece füze atmakla ilgilenmiyor Putin: Rusya sadece füze atmakla ilgilenmiyor
Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru şartları Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru şartları
İlk idmanda profesyonel futbolcu olmadığı anlaşıldı! Kulüp suç duyurusunda bulundu İlk idmanda profesyonel futbolcu olmadığı anlaşıldı! Kulüp suç duyurusunda bulundu
Terim üstünü çizdi! Satış listesine kondu! Terim üstünü çizdi! Satış listesine kondu!
Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer: Neden bıçakladı bilmiyorum Ceren'in katilinin 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer: Neden bıçakladı bilmiyorum
Sisi, Akdeniz’de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan’a bırakmış Sisi, Akdeniz’de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan’a bırakmış
Yurtta kadınlara saldıran memur hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Yurtta kadınlara saldıran memur hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
BM, Avustralya'nın sığınmacıların tedavisini sağlayan yasayı kaldırmasına tepkili BM, Avustralya'nın sığınmacıların tedavisini sağlayan yasayı kaldırmasına tepkili
7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları
Uzmanlar Doğu Akdeniz'de üstünlüğün Türkiye'ye geçtiği görüşünde Uzmanlar Doğu Akdeniz'de üstünlüğün Türkiye'ye geçtiği görüşünde
Kenya'da 6 katlı bina çöktü Kenya'da 6 katlı bina çöktü
Balıkesirspor, 1 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor Balıkesirspor, 1 yıllık deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor
Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek Yunanistan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek
ABD'de Uber seferlerinde 2 yılda 5 bin 981 cinsel saldırı yaşandı ABD'de Uber seferlerinde 2 yılda 5 bin 981 cinsel saldırı yaşandı
Demet Akalın Ceren için isyan etti! Demet Akalın Ceren için isyan etti!
Güney Asya'nın Ayasofyası: Babri Camisi Güney Asya'nın Ayasofyası: Babri Camisi
CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi CAS, Chelsea'nin transfer yasağı cezasını yarıya indirdi
Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye taviz verdi' yorumları doğru değil
Irak'ta gözler yeni başbakan adayına teklif götürecek Cumhurbaşkanı'nda Irak'ta gözler yeni başbakan adayına teklif götürecek Cumhurbaşkanı'nda
Tunceli'de ilk kez kara akbaba görüntülendi: 'Aç kaldı, bitkin düştü, doğanın çöpçüsü bunlar' Tunceli'de ilk kez kara akbaba görüntülendi: 'Aç kaldı, bitkin düştü, doğanın çöpçüsü bunlar'
JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti
Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla bu sefer de Elneny’nin peşine düştü Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla bu sefer de Elneny’nin peşine düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 15:24:12 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 15:25:23

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kutlanıyor. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü ile ilgili merak edilen diğer detaylar ve kutlama mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor..

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü oluyor. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü ile ilgili merak edilen detaylara ve kutlama mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NEDİR?

7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.

Sivil havacılığın emin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için uluslararası kuralları belirleyen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, her yıl 7 Aralık gününde bir tema belirleyerek, dünya sivil havacılık günün çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.

Dünya genelinde sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 1944 yılında Şikago Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na(ICAO) üye tüm ülkeler, 7 Aralık tarihini Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü kutluyor.

7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ MESAJLARI

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun.

Dünya Sivil Havacılık Gününüzü kutlarım.

Başta Türk Sivil Havacılığına emek veren, katkı koyan arkadaşlarım olmak üzere tüm dünya havacılarının gününü kutluyor, başarılar diliyorum.

Bugün 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü... Biz de bu havacılığın bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Sivil havacılık faaliyetlerinin dünya genelinde emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi temennisiyle birlikte, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü tebrik ediyorum.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ