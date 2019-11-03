"60 yıl daha burada kalırız"

Diyarbakır’da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi 61'inci günde de devam etti. Ailelerin sayısı 55'e ulaşırken, havaların soğuması üzerine sivil toplum kuruşları tarafından bina önüne çadır kuruldu.

GÖZÜMÜZDE YAŞ KALMADI

Onlarca STK, evlatları için mücadele eden annelerin onurlu mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Annelerden İmmihan Nilifırka, “Çocuğumuzu kaçırdılar, hayatımızı söndürdüler. Gözümüzde yaş kalmadı. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz” derken, Songül Altıntaş da, “60 gündür buradayız, 60 yıl da burada kalırız. Çocuğumuz gelene kadar buradayız” diye konuştu.

BİZ KAZANACAĞIZ

Gaziantep'te yaşayan Cennet Kabaklı, 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemi yapıyor. Eyleme 28 Eylül’de katılan anne Kabaklı, “Oğlumu bıraksınlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Evlatlarımız gelene kadar biz burada oturacağız. Yağmur da olsa kar da olsa soğuk da olsa, buradan kalkmayacağız. Bıraksınlar artık, yeter. Özledik. Bir anne olarak dayanacak gücüm kalmadı. Beş yıl oldu. Biz kazanacağız. HDP'liler de yerin dibine girsin inşallah” diye konuştu.