2020'de kamuya 60 bin personel alımı yapılıyor. Alım haberini duyan vatandaşlar, kamu çalışanı olmak için aranan şartları araştırmaya başladı. 60 bin kamu personeli alımı şartları neler? 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Alıma başvurmak isteyenler, kamu personeli alım başvuru süreci ile şartları öğrenmek istiyor. 60 bin kamu personeli alımı ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.





2020'DE KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü belirtti.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Kamu personeli alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kamu personeli alımı başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması ile ilgili alım ilanı henüz yayınlanmadı. Alım ilanı yayınlandıktan sonra kamu personeli alımı şartları 2020 da açıklanmış olacak. Kamu personeli alımı şartları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.