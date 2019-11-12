2020'de gerçekleşecek 60 bin kamu memuru alımı yoğun ilgi görüyor. 2020 yılında kamuya 60 bin personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Alım yapılacağını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal tarafından ilan edildi. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar "60 bin kamu memuru alımı ne zaman? 60 bin kamu memuru alımı 2020 şartları neler?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. 60 bin kamu memuru alımı 2020 ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

2020'DE 60 BİN KAMU PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağının öngörüldüğünü ifade etti.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Kamu personeli alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kamu personeli alımı başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

60 BİN KAMU PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması ile ilgili alım ilanı henüz yayınlanmadı. Alım ilanı yayınlandıktan sonra kamu personeli alımı şartları 2020 da açıklanmış olacak. Kamu personeli alımı şartları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.