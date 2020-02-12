6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi!

  • Bist 100
    119766
  • Dolar
    6,0204
  • Euro
    6,5699
  • Altın
    304,3480
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel
Defne Samyeli'den ihanet açıklaması geldi! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum Defne Samyeli'den ihanet açıklaması geldi! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum
İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı
Şeyma'nın kahreden sonu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Baba vahşetinin 'bahanesi': İnternetteki görüntüyü kızına benzetmiş! Şeyma'nın kahreden sonu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Baba vahşetinin 'bahanesi': İnternetteki görüntüyü kızına benzetmiş!
Kan donduran olay! Erkek arkadaşı var diye kızını öldürecekti! Kan donduran olay! Erkek arkadaşı var diye kızını öldürecekti!
Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım
Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
İdil'de hastanede yangın çıktı! İdil'de hastanede yangın çıktı!
AYM, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti AYM, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti
Gümüşhane'de Valilik tüm okulları tatil etti Gümüşhane'de Valilik tüm okulları tatil etti
Abbas'tan eski İsrail Başbakanı Olmert ile ortak basın toplantısı: Müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım Abbas'tan eski İsrail Başbakanı Olmert ile ortak basın toplantısı: Müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım
'Balık pulu derisi hastalığı'na yakalanan Hakkarili Refik Töre, sağlığına kavuşmak istiyor 'Balık pulu derisi hastalığı'na yakalanan Hakkarili Refik Töre, sağlığına kavuşmak istiyor
Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu! Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu!
Koronavirüs sonrası bir salgın daha! Güney Amerika’da görülen "Dang Humması’’ nedir? Koronavirüs sonrası bir salgın daha! Güney Amerika’da görülen "Dang Humması’’ nedir?
6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi! 6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk küfür davası: Tenhada özür olmaz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk küfür davası: Tenhada özür olmaz
Kastamonu'da eğitime kar engel Kastamonu'da eğitime kar engel
Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! Kardeş tetikçiler kullandığı tespit edildi Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! Kardeş tetikçiler kullandığı tespit edildi
Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı
Almanya ile ortak operasyon! Uluslararası teledolandırıcılık çetesi çökertildi Almanya ile ortak operasyon! Uluslararası teledolandırıcılık çetesi çökertildi
Venezuela'ya dönen Guaido'ya havalimanında soğuk duş Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar Venezuela'ya dönen Guaido'ya havalimanında soğuk duş Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Beyaz Saray: Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz Beyaz Saray: Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz
'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti 'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Şubat 2020 Çarşamba 08:50:03 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 09:14:37

6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi!

Anayasa Mahkemesinin Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER