6 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
6 ilde yürütülen FETÖ operasyonlarında aralarında öğretmen, polis, jandarma ve doktorlarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ile Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polisler, 6 ilde yapılan operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 1 polis memuru, 1 askeri personel, 1 jandarma, 1 gümrük memuru, 1 sivil memur, 1 doktor ve 3 öğretmenin halen görevde olduğu, bir kişininin de serbest meslekten olduğu belirlendi. 7 şüphelinin ise kamudan ihraç edilen isimler olduğu açıklandı.
DHA
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