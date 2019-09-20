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20 Eylül 2019 Cuma 11:20:18 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:21:52

500 kütüphaneci alımı yapılıyor: 500 kütüphaneci alımı başvuru şartları neler, ne zaman başvurulur?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 785 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Bu rakamın 500'ü kütüphaneci alımı olarak gerçekleşecek. Bakanlık ayrıca 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alımı da yapacak. Kütüphaneci olmak isteyenler, alım şartlarını, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. 500 kütüphaneci alımı başvuru şartları neler? 500 kütüphaneci alımına ne zaman başvurulur? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte 500 kütüphaneci alımı ile ilgili merak edilenler..

500 kütüphaneci alımı başvuru şartları neler? 500 kütüphabeci alımına ne zaman başvurulur? merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 785 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yayınlanan duyuruya göre alımın 500'ü kütüphaneci olarak gerçekleşecek. Geri kalanı 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alımı olarak gerçeleşecek. Kütüphaneciliğe başvurmak isteyenler, alımların ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli kütüphaneci alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

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500 KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasında yapılacak.

500 KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

Sınav başvuruları Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59’da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

500 KÜTÜPHANECİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

500 KÜTÜPHANECİ ALIMI ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

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