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02 Kasım 2019 Cumartesi 08:02:32 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 08:03:57

500 kişiyi daha attı

Adana'da işten çıkarmalar sürüyor. CHP'li Zeydan Karalar 500 kişiyi daha işten attı. Seçimden bu yana kapının önüne koyulanların sayısı 2 bin 800'ü geçerken, 2 bine yakın personelin daha işten çıkartılacağı öğrenildi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi çıkarmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son olarak Ulaşım A.Ş. ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) çalışan 500 kişinin daha işine son verdi. Adana'da 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 2 bin 800 işçi işinden olurken, önümüzdeki günlerde büyük bir işten çıkarma için de düğmeye basıldığı öğrenildi. 2 bine yakın personelin daha işten çıkartılacağı, işçi sayısının 14 binden 10 bine indirileceği belirtildi. Yılbaşı itibariyle sıranın sözleşmeli çalışanlara geleceği, Ocak ayında sözleşmesi dolanların çoğunun sözleşmesinin yenilenmeyeceği iddia edildi.

TEMMUZDAN BERİ MAAŞ YOK

Belediyede 3 aydır maaş da ödenmiyor. Başkan Karalar’ın maaşları ödemek için borçlanma yetkisi istediğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, 9 Ekim’de "İşçinin paralarını ödeyeceğiz" diye bizden 169 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istediler. Başkan daha önce de borçlanma talebinde bulunmuş, "Yetkiyi verirseniz 2 günde maaşları hallederim" demişti. Biz de borçlanma yetkisini verdik. Aradan 24 gün geçmesine rağmen işçilerin maaşları ödenmedi” dedi. İşçiler üzerinden çıkar sağlanmaya çalışıldığını belirten Gülaçtı, personelin en son temmuz ayı maaşını aldığını söyledi.

ADANALI KARALAR BAĞLADI

* Halk ekmeğin üretimi ve ekmek büfelerinin sayısı azaltıldı.

* Şehir içi ulaşımda otobüs sefer sayıları düşürüldü.

* Yüzde 30 oranında indirim yapılacağı vaad edilen suya TEFE-TÜFE oranında zam yapıldı.

(Yeni Şafak)

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