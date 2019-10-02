02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 20:37:29
50 kripto hakkında gözaltı kararı
Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen mahrem imamların verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı! Olayın aslını anlattı: "Ben senin baban yaşındayım" deyip...
- Sağlık Bakanı Koca: Elektronik sigaranın satılması, yasaklı hale gelecek
- Adana'da özel harekat polislerini hedef alan teröristler öldürüldü
- Başkan Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
- Şırnak eski TEM Müdürü, terör örgütü PKK’nın planını deşifre etti: Öncelikli hedefleri ise İstanbul ve büyükşehirler!
- Başkan Erdoğan'dan dünyaya Suriye resti: Kaybedecek tek bir günümüz dahi kalmamıştır