5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci?

5 Temmuz reyting sıralaması güncel olarak araştırılan başlıkların arasında yer alıyor. Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci? sorusu medya takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam kanalların yayın akışı şöyle; FOX TV'de Her Yerde Sen, ATV'de Hercai, TV8'de Bir Baba Hindu, Star TV'de Ketenpere, Show TV'de Güldür Güldür Show ve Kana lD'de Geçmişi Olmayan Adam yapımları ekranla gelecek. 28 Haziran reyting sıralamasına baktığımızda total puan türünde Her Yerde Sen birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü sırada yerini aldı. Peki, bu hafta zirveyi kim kapacak? 5 Temmuz reyting sıralaması nasıl? İşte tüm detaylar...

5 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI!

5 Temmuz reyting sıralaması henüz açıklanmadı. 5 Temmuz reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklencektir.

28 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI!

TOTAL

AB

ABC