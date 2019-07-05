5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci?
5 Temmuz reyting sıralaması güncel olarak araştırılan konuların başında yer alıyor. Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu akşam FOX TV'de Her Yerde Sen, ATV'de Hercai, TV8'de Bir Baba Hindu, Star TV'de Ketenpere, Show TV'de Güldür Güldür Show ve Kana lD'de Geçmişi Olmayan Adam yapımları ekranla gelecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda totalde Her Yerde Sen birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü oldu. Dördüncü sırada Her Yerde Sen (Özet), beşinci sırada ise Güldür Güldür Show (Tkr) yer aldı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? İşte, 5 Temmuz reyting sıralaması...
5 Temmuz reyting sıralaması güncel olarak araştırılan başlıkların arasında yer alıyor. Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci? sorusu medya takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam kanalların yayın akışı şöyle; FOX TV'de Her Yerde Sen, ATV'de Hercai, TV8'de Bir Baba Hindu, Star TV'de Ketenpere, Show TV'de Güldür Güldür Show ve Kana lD'de Geçmişi Olmayan Adam yapımları ekranla gelecek. 28 Haziran reyting sıralamasına baktığımızda total puan türünde Her Yerde Sen birinci, Survivor Türkiye Yunanistan üçüncü sırada yerini aldı. Peki, bu hafta zirveyi kim kapacak? 5 Temmuz reyting sıralaması nasıl? İşte tüm detaylar...
5 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI!
5 Temmuz reyting sıralaması henüz açıklanmadı. 5 Temmuz reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklencektir.
28 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI!
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