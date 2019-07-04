5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel listesi dopdolu!

5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? yoğun olarak araştırılıyor. BİM aktüel listesi dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden güzel ürünleri avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunan BİM'in aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Salı ve cuma günleri BİM markete aktüel ürünler geliyor. Bu hafta yine güzel ürünler uygun fiyatla satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; A++ INVERTER 12000 BTU KLİMA 2,299,00 TL'den, Xiaomi Red Mi S2 32 GB Cep Telefonu 1,149,00 TL'den satışa çıkarılacak. 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

5 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM'de bu hafta; A++ INVERTER 12000 BTU KLİMA 2,299,00 TL'den, Xiaomi Red Mi S2 32 GB Cep Telefonu 1,149,00 TL'den, Ana Kucağı 75,00 TL'den, Manuel Göğüs Pompası & Biberon Başlığı 59,00 TL'den, Bebek Reflü Yatağı 49,00 TL'den, Vantilatör 3’ü 1 Arada 149,00 TL'den ve Oyuncaklı Oyun Minderi 39,00 TL'den satışa çıkarılıyor.

BİM AKTÜEL LİSTESİ DOPDOLU!