5 ilde FETÖ'cü 18 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için İzmir merkezli 5 ilde operasyon yapıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
AA
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