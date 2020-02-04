Türkiye güne FETÖ operasyonlarıyla uyandı! Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA MERKEZLİ 22 İLDE OPERASYON

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BALIKESİR MERKEZLİ 11 İLDE OPERASYON

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.