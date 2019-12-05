5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Kahve Günü sözleri, resimleri sizlerle

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5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESÜ GÜNÜ NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel olarak çeşitli mekanlarda Türk Kahvesi ile ilgili etkinlikler yapılıyor. Müşterilere Türk Kahvesi Günü'ne özel hediye ve indirim imkanları da sunuluyor.

TÜRK KAHVESİ'NİN TARİHÇESİ

Kahvenin kökeni Arap yarımadası olarak bilinir. İlk bilgiler 10. yy’da bir Arap doktoru olan Rhazes’e uzansa da, kullanım MS 575 yıllarında başlar. Bazı araştırmacılara göre kahve adının kahvenin üretim beşiği olan Güneybatı Etiyopya’nın Kaffa şehriyle ilgisinden geldiği tahmin edilmektedir. Farklı düşüncelere göre ise Arapçada şarap anlamında kullanılan kahva zamanla “kahve”ye dönüşür. Kahve, Yemen’den Mekke ve Medine’ye oradan 15. yy. sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır, Türkiye ve oradan Avrupa ülkelerine yayıldı.

OSMANLI'DA KAHVE RİVAYETLERİ

Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu’na gelişi konusunda iki rivayet vardır. Birincisine göre, 1554 yılında Suriyeli iki girişimci tarafından İstanbul’a getirilir. Diğer rivayete göre Yemen Valisi olan Özdemir Paşa kahve çekirdeklerini İstanbul’a getirir ve onun sayesinde saray kahveyle tanışır. Saray teşkilatına “kahvecibaşı” tahsis edilir. Günden güne daha fazla önem arz ediyordu ki, padişahın içeceği kahvenin suyu bile özel olarak Eyüp tepesi civarındaki Gümüşsuyu’ndan getiriliyordu.

İstanbul'un şehir hayatına kahvehanelerle damga vuran kahve, bir sokağa da kahve pişirilen yer anlamına gelen Tahmis kelimesiyle adını verdi. İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk kahvesinin ünü başka diyarlara ulaştı.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ SÖZLERİ

Bir fincan kahvenin kırk yıI hatırı vardır.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahvenin kahve oIabiImesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı oIması gerekir.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrıImaktan daha zor.

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

Kahve ve kitap kokusu, bu dünyaya ait olamayacak kadar güzel.

Her kahve aynı tadı vermez, nerede ve kiminle içtiğin önemlidir….

Söyle ne içersin cay mi kahve mi? Çok değismişsin birden tanıyamadım.

(Atilla İlhan )



Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

Bana göre dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi taze kahve kokusudur.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı: “Bu ne hatır gönül bilmezlik” diyemedim.

(Orhan Veli Kanık)

Kahvenden bir yudum bile almamışsın; korktun mu beni kırk yıl sevmekten?

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.