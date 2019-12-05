5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları

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5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

Mühendisler Günü, her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. Dünya Mühendisler Günü, mühendisliğin tüm alanlarında görev yapan kimseleri onore etmek için kutlanıyor.

5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.