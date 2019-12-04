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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:44:35 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 14:48:01

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü mesajları

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedir? 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla 5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününe ilişkin merak edilenler haberimizde..

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedir? merak ediliyor. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününü kutlamak isteyenler "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü mesajları"nı arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününe ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gönüllü hizmetleri daha da yaygınlaştırmak ve tanıtmak için; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2001 yılını, Dünya Gönüllüler Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu konuda yapılan çalışmalar ve hazırlıklar da daha fazla önem ve hız kazanmıştır.

Dünya Gönüllüler Günü; ‘gönüllülük’ kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi ve gönüllü çalışmaların, yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması için çok önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir.

Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü’nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır. 

5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ MESAJLARI

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun.

Tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun.

Sivil toplum ve gönüllülük çalışmalarına verdiğimiz desteğin artarak devam edeceğini belirterek, tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Gönüllülük insana özgü, dinamik, felsefi bir değerdir. İçinde yaşadığımız toplumu, doğayı ve dünyayı güzelleştirmek, ancak gönüllü çabalarla mümkün olacaktır. 

Aktiffelsefe için gönüllülük her bir idealistin, bilinçli ve aktif bir şekilde kamu yararına çalışma sorumluluğu olarak kabul ettiği, topluma hizmet ve cömertliğin doğal bir ifadesidir.

Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle, ‘gönüllülük’ kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılmasını, yaşamımızın doğal bir parçası haline gelmesini ve gönüllü çalışmaların, yerel, ulusal ve global platformlarda tanınmasını dileriz.

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