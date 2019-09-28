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28 Eylül 2019 Cumartesi 10:21:35 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:23:20

5.8'lik İstanbul depremini bilen Hoogerbeets, Türkçe tweet atıp uyardı

Tutturduğu deprem tahminleriyle adından söz ettiren deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya üzerinden kendisine gelen binlerce sorudan sonra Türkçe tweet attı. Hoogerbeets, "Deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz" dedi

Silivri açıklarında 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası herkes "Büyük İstanbul depreminin habericisi ya da tetikleyicisi mi?" sorusunu sormaya başladı. Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ 5.8'LİK DEPREMİ 2 GÜN ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ

Frank Hoogerbeets yeni nesil bir deprem tahmincisi. Son dönemde Türkiye için yaptığı uyarılar ile gündeme oturdu. Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu. Salı günü Silivri açıklarındaki 4,6 şiddetindeki deprem herkesi korkuturken, Hoogerbeets İstanbul ile ilgili olarak CNN Türk televizyonuna özel açıklamalarda bulunmuş, İstanbul'da 6 ve üzeri depremler beklediğini açıklamıştı. Bu açıklamadan 2 gün sonra yine Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

FRANK HOOGERBEETS DEPREM TAHMİNLERİNİ NASIL YAPIYOR?

Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

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