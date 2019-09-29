48 aile evlat nöbetinde! Dalga dalga büyüyor...

Teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı’nın serbest bırakılmasını isteyen Cennet Kabaklı, “Oğlum ve herkesin evlatları gelinceye kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3. gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren ‘Hacire Ana’, çocukları kaçırılan annelere çağrıda bulundu.

‘YETER ARTIK’ DİYE İSYAN ETTİ

Akar'ın çağrısı ve verdiği cesaretle harekete geçen çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemin 26. gününde, usta birliği olan Ağrı'ya giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan, Adil Kabaklı'nın (24) Gaziantep'ten gelen annesi Cennet Kabaklı da, HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. Böylece oturma eylemi yapan aile sayısı 48'e ulaştı. Oğlunun acemi birliğini Ankara'da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı'daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten Cennet Kabaklı, “Usta birliği Ağrı'ya çıktı. Usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum. Yeter artık.” dedi.

DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Şanlıurfa ve Sakarya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal, “Buradaki annelerin huzursuzluğu hepimizin huzursuzluğudur. Medyada hepimiz, bütün anneleri görüyor ve ağlıyoruz. Temennimiz, annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır” dedi. Sefa Der Yönetim Kurulu üyesi Ali Kemal Barçın, “Anne olmanın sorumluluğunu bizlere bir ibadet aşkıyla gösterdiniz, göstermeye devam ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Zulme sessiz kalmayarak bir annenin güçlü iradesini ortaya koyup evlat nöbetindesiniz. Sabredin, vazgeçmeyin, yılmayın” ifadelerini kullandı.