46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur." denildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle 46 ülkeye daha uçuş yasağı getirdiğini açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı neticesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugünden itibaren 22 ülkeye ek olarak 46 ülkeye daha uçuşları durdurma kararı aldı.
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