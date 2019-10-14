4 yıllık esaret bitti! Tel Abyad'da tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, önceki gün Resulayn’da kontrolü sağlamalarının ardından dün de Tel Abyad ilçe merkezini teröristlerden kurtardı. Bunun yanında stratejik önemdeki M-4 Karayolu'nda kontrol tamamen Türk ordusuna geçti.

Halk, ilçenin terör örgütünden kurtarılışını sokaklara çıkarak kutladı.

56 KÖY KURTARILDI

TSK destekli SMO askerleri, teröristlerle girdikleri şiddetli çatışmaların ardından, Tel Abyad ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirmeyi başardı. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Böylece 9 Ekim'de başlayan harekâtta şu ana kadar, toplam 2 ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy PKK/YPG’den kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad, Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal edilmişti.

Tel Abyad ilçe merkezi, dün yoğun çatışmaların ardından terör örgütünden kurtarıldı.

M4’TE TAM KONTROL

Harekâtın 5. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 oldu. Bozguna uğrayan teröristler, silahlarını bırakıp kaçıyor. Psikolojik yıkım yaşanan PKK'da iç infazlar başladı. Kaçan ve silah bırakan teröristler elebaşılardan gelen talimat doğrultusunda infaz ediliyor. Harekâtta TSK’dan 2, Suriye Milli Ordusu’ndan ise 16 asker şehit düştü. Bölgede şu ana kadar kontrol altına alınan alanın büyüklüğü 109 kilometrekareyi buldu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, harekât kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 30-35 kilometre derinliğe inilerek, M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını duyurdu. M4’ün TSK’nın kontrolüne geçmesiyle, teröristlerin işgal altında tuttuğu bölgelere destek göndermesi zorlaşacak ve kaçış güzergâhları kapanacak.

SINIRA SEVKIYAT SÜRÜYOR

Öte yandan sınır birliklerine sevkıyata da devam ediliyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında, Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekâtını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.