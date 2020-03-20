20 Mart 2020 Cuma 11:31:53 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:51:15
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den gelen bilgiye göre, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
AA
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