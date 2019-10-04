4 Ekim hayvanları koruma günü nedir? Hayvanları koruma günü şiirleri, hayvan hakları haberimizde

4 Ekim hayvanları koruma günü yoğun ilgi görüyor. Bugün, hayvanları koruma günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar hayvanları koruma gününe özek paylaşımlarda bulunuyor. 4 Ekim hayvanları koruma günü nedir? Hayvanları koruma günü şiirleri, sözleri ile ilgili arama motorlarında yapılan aramalar da yoğunlaşıyor.4 Ekim hayvanları koruma günü hakkında merak edilenler ve bugüne özel sözler haberimiz içerisinde yer alıyor.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular. 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

HAYVANLARI SEVELİM

Çalışkanlıkta örnektir.

Karıncalar hepimize.

Çiçek çiçek gezer arı.

Eşsiz bir tat sunar bize.

Bahçelerde cıvıl cıvıl.

Ötüşür çeşitli kuşlar.

Binbir renkli kelebekler.

Çiçekten çiçeğe atlar.

Doğa hayvanlarla güzel,

Sevelim ve koruyalım.

Hayvanların yararı çok.

Gereğince kavrayalım.

(Kasım Türksavaş)



HAYVANLARI KORUYALIM

Üç yaramaz çocuk varmış.

Sözden hiç anlamazlarmış.

Tırmanarak ağaçlara.

Kuş yuvası bozarlarmış.

Yavru kuşlar yalvarırlar,

Cik cik diye çırpınırlar.

Annelerini ararlar.

Onlar acımasızlarmış.

Deprem olmuş o yörede,

Taş taş üstünde kalmamış.

Yaramazlar bundan bile.

Küçücük bir ders almamış.

Bu öyküde bir gerçeği.

Ben vurgulamak istedim.

Tümünüzden hayvanları.

Korumanızı diledim.

(Kasım Türksavaş)

KÜMES HAYVANLARI

Tavuklar haykırıyor

Gıdak gıdak, gıt gıdak

Nasıl boyun kırıyor

Şu çapkın horoza bak

Yine yalpa vurarak

Dolaşıyor ördekler

Su başında durarak

Karşıya yüzecekler

Baba hindi kabarmış

Ne büyüklük, ne gurur

Hep kendini yaz ve kış

Böyle metheder durur.

Kazların hiç doymayan

Kursakları ambardır

Çekilir mi bu hayvan

Ne çirkin sesi var

(Yaşar Nabi Nayır)

HAYVAN HAKLARI NELERDİR?

15 Ekim 1978’de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir;

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez.Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7.Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8.Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9.Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10.Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12.Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.