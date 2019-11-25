4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde

  • Bist 100
    105717
  • Dolar
    5,7433
  • Euro
    6,3256
  • Altın
    269,5200
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor
Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı
Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek
2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu 2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı
Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var? Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var?
6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı 6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı
İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı
Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor
Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti
Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı
4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde 4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde
Rusya'da gaz sızıntısı: 44 öğrenci zehirlendi Rusya'da gaz sızıntısı: 44 öğrenci zehirlendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 15:26:47 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 15:29:00

4 bin DEAŞ'lının listesi operasyondan çıktı! Liste Türkiye'nin elinde

MİT ve Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün geçen hafta gerçekleştirdiği ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın arşivinin ele geçirildiği öğrenildi. Tarsus ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ üyesinin adresinde yapılan aramalarda, binlerce klasör ve dijital verilerde, 82 ülkeden yaklaşık 4 bin örgüt üyesinin listesi ele geçirildi.

2015 yılı sonrasına ait olduğu belirlenen örgüt listesinde, 'emir' olarak adlandırılan çok sayıda sözde üst düzey teröristin isminin de yer aldığı belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın arşivi olarak nitelendirilen listedeki isimlerin, çoğunlukla yabancı teröristler olduğu tespit edildi. Listedeki isimlerden bir kısmının halen Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet sürdürdüğü belirtilirken, yakalanan ve cezaevinde olan örgüt üyelerinin isimlerinin de yer aldığı kaydedildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında terör örgütü YPG, kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte yürüttüğü harekatı engellemek için DEAŞ'lı teröristleri kullandı. Cezaevlerinden kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı, TSK ve SMO güçlerine teslim oldu. Geri kalan teröristlerin bir kısmının gizlendiği, bir kısmının ise ülkelerine dönmek için çabaladığı değerlendirmeleri yapıldı. TSK, emniyet ve MİT koordinesinde, üst seviyede güvenlik önlemleri alındı. Suriye'de, sınır hattında ve Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik istihbari ve önleyici operasyonlar yapıldı. Çok sayıda terörist ele geçirildi. Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar hakkında Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde soruşturmalar açıldı. Türk uyruklu olanlar ise Türkiye'ye gönderildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'TA SON ÇIRPINIŞLAR

Güvenlik kaynakları, teröristlerin, örgütün elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası yeni sözde liderlerinin etkisiyle kontrolsüz hareketlerde bulunduklarını belirtti. Kaynaklar, örgüt üyelerinin çoğunda terör örgütü DEAŞ'ın dağılacağı düşüncesinin yaygın olduğunu söyledi. Suriye'deki DEAŞ'lı bazı teröristlerin kaçma girişiminde bulunduğu, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı, sınır kontrolleriyle örgüte fırsat verilmediği belirtildi. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle diğer örgüt üyelerine yönelik operasyonlar yapıldığını belirten güvenlik kaynakları, çok sayıda sözde üst düzey terör örgütü DEAŞ mensubunun da yakalandığı bilgisini paylaştı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ