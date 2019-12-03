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03 Aralık 2019 Salı 15:42:30 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:43:53

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları

4 Aralık Dünya Madenciler Günü oluyor. 1971 yılında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, uygulamayı ve bu temel fikri Genel Kurulumuzun onayına sunarak bir yönetmelikle bu özel günü disipline kavuşturmayı kararlaştırdı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Madencilerin, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutlamak isteyen vatandaşlar internette 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajlarını sorguluyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ile ilgili detaylar haberimizde..

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? merak ediliyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü farkındalık yaratmak amacıyla büyük önem taşıyor. Dünya Madenciler Günü hakkında merak edilenler ve Dünya Madenciler Günü mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

1960 yılında Maden Mühendisleri Odası tarafından, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyetinden devr alınarak,  o günden beri odamızca kutlanan  4 Aralık; bir  rivayete göre babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve madenciler tarafından korunarak, daha sonra azize kabul edilen Santa Barbara‘nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesinden yola çıkılarak,  tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kabul edilmektedir. Madencilerin koruyucusu olarak kabul edilen Santa Barbara‘nın aynı zamanda İzmit‘te yaşamış olmasının da ayrı bir önemi vardır.

1971 yılında Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, uygulamayı ve bu temel fikri Genel Kurulumuzun onayına sunarak bir yönetmelikle bu özel günü disipline kavuşturmayı kararlaştırdı.

MADENCİLER ONUR GÜNÜ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Üyelerinden, meslek dayanışmasına yararlı çabalar harcamış, Ulusal ve Kisisel Onur ve Haysiyete sahip olarak aramızdan ebedi surette ayrılmış bulunanları anmak, yeni katılanları selamlamak ve olgunluk çağına erişmiş bulunanları kutlamak üzere her yılın Aralık ayı içinde bir onur günü düzenlenir. Bu günün programına da "Madenciler Bayramı" adı verilir.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..   

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.   

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.   

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…  

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun   

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun! 

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan madencilerimizin günü kutlu olsun.  

Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz. 

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum 

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