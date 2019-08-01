3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri!

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri arama motorlarında aratılıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı başladı. Toplantıda maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de konuşulacak. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmelerini haberimizde yer alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamasında “İnanıyorum ki burada; karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz. Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak iki taraftan ziyade büyük bir aileyiz. Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz. 2002 yılında %48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında %67’ye ulaşmış bulunuyor. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı." şeklinde ifadeler kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu görüşme öncesi yaptığı açıklamada 'cömert' bir teklif beklediklerini belirtip şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Biz, bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz."

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğine dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Toplu sözleşme süreci 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?



Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.



3600 EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek göstergeler, memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Hem memurluk hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergeler memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.