  • Bist 100
    98970.7
  • Dolar
    5,7309
  • Euro
    6,3704
  • Altın
    275,3660
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil
FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu
Türkiye - Suriye sınırında patlama! Türkiye - Suriye sınırında patlama!
TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki
Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti
Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
İran'da fakirlik artıyor İran'da fakirlik artıyor
Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle
Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi... Mete Yarardan dikkat çeken Bağdadi yorumu: Daha önce 8 kez öldürüldüğü söylendi...
Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu
'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş! 'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor
Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması
Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü
AB ülkelerinde vergi oranları arttı AB ülkelerinde vergi oranları arttı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı
Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Kılıdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısıdır Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış: Kılıdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısıdır
İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı! İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı!
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:59:04 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:00:23

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer aldı. Okullarda öğretmenler öğrencilerinden 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ile ilgili yazı ve şiirler araştırmalarını istiyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ile ilgili bilgiler ve en güzel 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri..

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri, internette yoğun olarak araştırılıyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. Okullarda öğretmenler öğrencilerinden 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ile ilgili yazı ve şiirler araştırmalarını istiyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü ile ilgili bilgiler ve en güzel şiirler haberimizde yer alıyor. 

31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR?

1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü, her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. Dünya Tasarruf Günü, insanları birikimlerini yastık altından çıkarıp bir bankada değerlendirme fikriyle tanıştırmak amacıyla ortaya çıktı.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına 1924'te World Savings Banks Institute (WSBI-Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü) adlı bir enstitü kuruldu.

İşte o tarihten bu yana da Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanması bir gelenek halini aldı.

En popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kutlanmasına devam edilen Dünya Tasarruf Günü, en popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı.

Bir tasarruf hesabına küçük miktarlarda para yatırarak para biriktirmenin iktisadi kalkınma ve kişisel refah üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtildi.

Tasarrufun, bireyleri hastalık, işsizlik ve buna benzer ekonomik zorluk dönemlerine karşı hazırlıklı tuttuğu vurgulandı.

Tasarruf, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik durumlarının güvence altına alınmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ
 
Damlaya damlaya göl olur.
Sakla samanı, gelir zamanı.
Ayağını yorganına göre uzat.
Ak akçe kara gün içindir.
En iyi tasarruf zamanı iyi kullanmaktır. 

31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ ŞİİRLERİ

PARAMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM

Bin bir güçlüklerle kazanıyoruz,
Paramızın kıymetini bilelim;
O olmazsa, bir şey alamıyoruz
Paramızın kıymetini bilelim.

Parasız kalırsak,huzur kaybolur,
Sevdiğimiz dostlar,yabancı olur;
Elimizde varsa,herkes dost olur
Paramızın kıymetini bilelim.

O varsa,toplumda vardır yerimiz,
O varsa,dinlenir tüm sözlerimiz,
O varsa,yapılır her işlerimiz
Paramızın kıymetini bilelim.

Para,insanlara akıl öğretir,
Yapmadığı birçok işi kavratır,
Nice gezmediği yere uğratır
Paramızın kıymetini bilelim.

Hayatın yükünü taşımak için,
Ev-barkı,uygarca döşemek için,
Nihayet,insanca yaşamak için
Paramızın kıymetini bilelim..

Naim Yalnız

 

TUTUMLU ÇOCUK
 
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.
 
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
 
İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.
 
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
 
Hakkı SUNAT
 
 
KUMBARA
 
Her gün konan bir lira,
Bir gün olur bin lira.
İster harca kendine,
İstersen ver annene.
 
Kumbaran dolsun para,
İhtiyaç duydukça harca.
Ama yinede sen,
Tasarrufu bırakma.
 
Emine ÇELİK

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ