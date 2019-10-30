31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle

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31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR?

1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü, her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. Dünya Tasarruf Günü, insanları birikimlerini yastık altından çıkarıp bir bankada değerlendirme fikriyle tanıştırmak amacıyla ortaya çıktı.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına 1924'te World Savings Banks Institute (WSBI-Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü) adlı bir enstitü kuruldu.

İşte o tarihten bu yana da Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanması bir gelenek halini aldı.

En popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kutlanmasına devam edilen Dünya Tasarruf Günü, en popüler dönemini 1955-1970 yıllarında yaşadı.

Bir tasarruf hesabına küçük miktarlarda para yatırarak para biriktirmenin iktisadi kalkınma ve kişisel refah üzerinde çok büyük etkisi olduğu belirtildi.

Tasarrufun, bireyleri hastalık, işsizlik ve buna benzer ekonomik zorluk dönemlerine karşı hazırlıklı tuttuğu vurgulandı.

Tasarruf, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de sosyal ve ekonomik durumlarının güvence altına alınmasını sağlayan sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

DÜNYA TASARRUF GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ



Damlaya damlaya göl olur.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ak akçe kara gün içindir.

En iyi tasarruf zamanı iyi kullanmaktır.

31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ ŞİİRLERİ

PARAMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM

Bin bir güçlüklerle kazanıyoruz,

Paramızın kıymetini bilelim;

O olmazsa, bir şey alamıyoruz

Paramızın kıymetini bilelim.

Parasız kalırsak,huzur kaybolur,

Sevdiğimiz dostlar,yabancı olur;

Elimizde varsa,herkes dost olur

Paramızın kıymetini bilelim.

O varsa,toplumda vardır yerimiz,

O varsa,dinlenir tüm sözlerimiz,

O varsa,yapılır her işlerimiz

Paramızın kıymetini bilelim.

Para,insanlara akıl öğretir,

Yapmadığı birçok işi kavratır,

Nice gezmediği yere uğratır

Paramızın kıymetini bilelim.

Hayatın yükünü taşımak için,

Ev-barkı,uygarca döşemek için,

Nihayet,insanca yaşamak için

Paramızın kıymetini bilelim..

Naim Yalnız

TUTUMLU ÇOCUK



Damla damla akan sudan,

Koca göller dolup taşar.

Tutumsuzlar kalır yolda,

Tutumlular dağlar aşar.



Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.



İnsanlar kara günde,

Kimseye el açmamalı.

Çalışmalı, kazanmalı,

Hiçbir işten kaçmamalı.



Biz tutumlu çocuklarız,

Para dolu kumbaramız.



Hakkı SUNAT





KUMBARA



Her gün konan bir lira,

Bir gün olur bin lira.

İster harca kendine,

İstersen ver annene.



Kumbaran dolsun para,

İhtiyaç duydukça harca.

Ama yinede sen,

Tasarrufu bırakma.



Emine ÇELİK