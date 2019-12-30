Resmi tatil günlerinde resmi kurumlarda işleri olan vatandaşlar, kurumların açık olup olmadığını araştırıyor. Yeni yıla girilen 1 Ocak resmi tatil günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık Salı günü, yılbaşı arifesi oluyor. Yılbaşı arifesi olan 31 Aralık'ta resmi kurumların yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık'ta PTT açık mı? 31 Aralık'ta PTT öğleden sonra kapalı mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil olmuyor. PTT işleri vatandaşlar yarın işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

31 ARALIK'TA PTT AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmuyor. Bu nedenle PTT mesai saatlerinde açık olacak. Öğleden sonra kapatmayacak.

PTT çalışma saatleri: PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder.

1 OCAK'TA PTT AÇIK MI?

Resmi tatillerden biri olan 1 Ocak yılbaşında, resmi ve özel kurumlarla beraber, devlet daireler, okullar vb. kurumlar kapalı olur. Dolayısıyla 1 Ocak 2020 günü PTT'de herhangi bir işlem yapılmayacak.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.