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30 Aralık 2019 Pazartesi 10:41:16 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:42:29

31 Aralık bankalar yarım gün mü? 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil mi?

1 Ocak 2020 resmi tatili yaklaşıyor. Yeni yıl coşkusunun yaşandığı şu günlerde vatandaşlar aciliyetli olan resmi işlemlerini halletmek istiyor. Vatandaşlar bankaların yarın açık olup olmadığını, öğleden sonra kapatıp kapatmayacaklarını araştırıyor. 31 Aralık bankalar yarım gün mü? 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak yeni yıl resmi tatili ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

31 Aralık bankalar yarım gün mü? 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor 1 Ocak 2020 resmi tatiline az bir süre kaldı. Yeni yıl coşkusunun yaşandığı şu günlerde vatandaşlar resmi işlemlerini tatil olmadan halletmek istiyor. Vatandaşlar bankaların yarın açık olup olmadığını, öğleden sonra kapatıp kapatmayacaklarını araştırıyor. 31 Aralık bankalar yarım gün mü? 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 1 Ocak yeni yıl resmi tatili ile ilgili merak edilenler haberimizde..

31 ARALIK BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık bankalar yarım gün mü? 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil mi? merak ediliyor. 31 Aralık bankalar yarım değil. 31 Aralık öğleden sonra bankalara resmi tatil olmayacak.

Yarın, bankalar resmi çalılma saatleri dilimi içerisinde çalışacak.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YENİ YIL TATİLİ

2020 Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar pazartesi ve salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

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