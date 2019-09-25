25 Eylül 2019 Çarşamba 13:49:50 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:53:04
30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan beton blokları taşıyan 30 TIR, Reyhanlı ilçesine geldi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Ayrıca, Afrin sınırındaki birliklere de 10 TIR'lık beton blok sevkiyatı yapıldığı görüldü.
(AA)
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