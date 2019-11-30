30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedir? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları, en komik şoför sözleri

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30 KASIM DÜNYA ŞÖFORLER GÜNÜ NEDİR?

30 Kasım Dünya Şöforler Günü olarak kutlanıyor. Şoför, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, uzun veya kısa mesafeli yolculuklarda, motorlu yolcu taşıma araçlarını trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde kullanma ve yolcuların gidecekleri yerlere en iyi şartlarda ulaştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

30 KASIM DÜNYA ŞÖFORLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

30 Kasım Dünya Şöforler Günü kutlu olsun.

Tüm şöforlerin 30 Kasım Dünya Şöforler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

30 Kasım Dünya Şöforler Günüymüş. Tüm şöforlerin günü kutlu olsun.

Bugün 30 Kasım Dünya Şöforler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şöforlerin özel gününü kutlarım.

30 Kasım Dünya Şöforler Gününüzü tebrik ederim.

Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şöforlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

EN GÜZEL, EN KOMİK ŞÖFOR SÖZLERİ

Babam sağ olsun da, arabayı ben aldım.

Beş para etmez dedi…

Derdimi sordun dinlemeye mecbursun!

Hayat buysa, üstü kalsın.

İstedim vermediler; sen şoförsün dediler!

İsyanım yollara!

Tek rakibim, Türk hava yolları…

Sollama beni, sollarım seni! Hadi, hayırlı yolculuklar abi.

On tekersin çok şekersin.

Sol şeritler şahıyım, yolların padişahıyım.

Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara.

Şoförün hatasını toprak örter!

Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım.