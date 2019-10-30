Bugün Masterchef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Ekim Masterchef'te kim elendi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef izleyicileri bu akşamki dokunulmazlık oyununu heyecanla bekliyor. Masterchef Türkiye'de sürprizlerle dolu bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Takımlar 4 kişiyle yemeklerini yapacak ve dışarıda kalan diğer arkadaşlar tadım yaparak puan verecek. 30 Ekim Masterchef'te kim elendi? sorusunun yanıtı yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak..

30 EKİM'DE MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Şu ana kadar potaya giren isimler Rıfat, Ekin, Alican ve Eda olarak belirlendi. Bu akşam kaybeden takımdan 2 isim daha potaya girecek. Elenen kişi 6 kişiden biri olacak. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Bu oyununun sürprizlerle dolu olduğunu söyleyen şefler oyunun her takımdan 4 kişi tarafından oynanacağını 2 kişinin dışarıda kalacağını açıkladı. Yarışmacılar kendilerinden istenilen yemekleri yaparken şefler diğer sürprizi açıkladı. Yemekleri kendilerinin değil, diğer yarışmacı arkadaşları tarafından tadılacağını söyledi.

Masetrchef'te haftanın 2. takım oyununu kimin kazandığı haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.