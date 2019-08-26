30 Ağustos'ta hastaneler açık mı? 30 Ağustos'ta hastaneler tatil mi?

30 Ağustos'ta hastaneler açık mı yoksa 30 Ağustos'ta hastaneler tatil mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşması ile bugünle alakalı internet aramaları yoğunlaştı. Hastane işleri olan vatandaşlar bu tarihte hastanelerin hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılıyor. Öğle tatiline 12:30’da giriyor ve 13:30’da tekrar mesaiye başlıyor. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitiyor. Hafta içi hergün açık olan hastanelerde haftasonu acil bölümü hizmet veriyor.

Hastaneler, sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurum oluyor. Hastanelerde hastalar, ücretli veya ücretsiz olarak tedavi ediliyor. Devlet hastaneleri devlet tarafından inşa edilmiş veya ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan ve kâr amacı gütmeyen kurumlar oluyor. Devlet hastaneleri randevu sistemi ile işliyor. Hastane randevuları ALO 182 aranarak ya da internet üzerinden MHRS Portal ile alınabiliyor.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI? TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile hastaneler de resmi tatilde olacak. Devlet hastanelerinde sadece acil servisler hizmet verecek.

HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr" adresinden randevularını alabiliyor. Üyelik kaydı olmayanlar "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra karşılarına gelecek olan ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebiliyor. Eğer üyelik varsa kimlik numarası ve şifre ile istenien hastane ve hekim seçilerek, boş olanlardan hangi gün ve saate isteniyorsa randevu oluşturulabiliyor. Ayrıca MHRS mobil uygulamasından da randevu alınabiliyor. Randevu almak için akıllı telefondan MHRS uygulamasını indirilerek giriş yapılabiliyor.