30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta idarecilere ek ders ödenir mi? soruları gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 30 Ağustos'ta ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağını merak eden öğretmenler, ek ders ödemeleri hakkında alınan karar hakkında araştırma yapıyor. MEB Yönetmeliğine Göre Ek Ders Kararı gereğince Milli Bayram günlerinde ek ders ödemesi yapılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ek ders ödemesi yapılacak mı? MEB Yönetmeliğine Göre Ek Ders Kararı ve "30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

Millî Bayramlarımız; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. Milli Bayram günlerinde ek ders ödemesi yapılıyor.

MEB YÖNETMELİĞİNE GÖRE EK DERS KARARI

b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

30 AĞUSTOS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

Ücret Karşılığı Çalışan Öğretmen dışındakilere 16. Maddenin B Bendine göre ek ders ödemesi yapılması gerekmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Atatürk'ün başkomutanlığı sırasında yapıldığı için ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi'' adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtarıldı. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşti ancak 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da ''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren ' 'Zafer Bayramı''adıyla kutlanmaya başlandı.