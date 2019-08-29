30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramdır. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünün kutlanacağı 30 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşlarının açık olup olmadığı merak ediliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatillerden biridir. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos gününün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile çalışanlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI? PTT AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile bankalar ve PTT kapalı olacak. Bankada ve PTT'de işleri olan vatandaşlar 3 gün sonra, 2 Eylül'de işbaşı yapacak banka ve PTT'te giderek işlerini halledebilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.