30 Ağustos Zafer Bayramı resimli kutlama mesajları! En anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için tıklayın

30 Ağustos Zafer Bayramı resimli kutlama mesajları, En anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları gündemin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 97. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edildi. 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve öneminin vurgulanması için 1926 yılında yayımlanan genelge ile çerçevelenmişti. Yoğun olarak araştırılan 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli kutlama mesajları! En anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal ATATÜRK).

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene.



Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.





Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...



Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü yürekten kutlarım.



Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.





Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir... Mustafa Kemal Atatürk.



Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...





Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin Zafer Bayramını içtenlikle kutlarım.