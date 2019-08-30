30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 97. yıl dönümünün kutlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kurum ve kuruluşlar da resmi tatile çıktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile çalışanlar 3 günlük tatil yapacak. Bugün toplu taşıma kullanacak İstanbullular ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi? sorularının yanıtı sizlerle.

ZAFER BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER VE METRO ÜCRETİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün kutlandığı bugünde kentteki toplu ulaşım araçları ücretsiz sefer düzenliyor.

İstanbullular, bugün İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Bugüne özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.



Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.