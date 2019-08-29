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29 Ağustos 2019 Perşembe 16:21:09 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:22:59

30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yıldönümü 2019? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir kısaca, Zafer Bayramı'nın önemi

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30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yıldönümü 2019? 30 Ağustos Zafer Bayramı nedir kısaca, Zafer Bayramı'nın önemi ile ilgili internet aramaları yoğunlaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gelmesi ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yapılan araştırmalar da arttı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü olduğu ve önemi merak ediliyor. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından ilan edilen ve zaferi betimleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, anlam ve öneminin vurgulanması için 1926 yılında yayımlanan genelge ile çerçevelenmişti. 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yıl dönümü için törenler düzenlenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR? ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış ve orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir. Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır. 

Törende Fevzi Paşa yaptığı konuşmada Büyük Taarruzun bütün aşamalarını anlatmış zaferin önemi konusunda törene katılanlara geniş bilgi vermiştir. Ardından diğer protokol konuşmaları yapılmış ve en son da Gazi Mustafa Kemal Paşa bir konuşma yapmıştır. 

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Zafer’in Türk milleti için ne anlam taşıdığını ve bundan sonra genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin izleyeceği yol ile ilgili görüşlerini anlatmıştır. Törende ayrıca “Meçhul Şehit Anıtı”nın temeli de atılmıştır. Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.

1926 yılında çıkarılan kanuna uygun dönemin Milli Savunma Bakanı Recep [PEKER] Bey tarafından yayımlanan genelgede ise törenin nasıl yapılacağı ayrıntılı şekilde yazılmıştır.

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