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16 Temmuz 2019 Salı 14:32:32 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 14:35:40

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos bankalar açık mı?

Türk tarihi açısından en önemli günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? ve 30 Ağustos bankalar açık mı? soruları şimdiden araştırma konusu oldu. Bu sene 97. yılını kutlamaya hazırlandığımız 30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başlamış durumda. Her sene olduğu gibi bu senede coşku ile kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı için merak edilenler haberimizde...

30 Ağustos resmi tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 97. yıl dönümü kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için, bankalar açık mı? sorusu da oldukça merak ediliyor. Türk milletinin bağımsızlığını ilan etmiş olduğu bu mühim tatil için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere dört bir yanda kutlama hazırlıkları için geri sayım başlamış bulunuyor. İşte 30 Ağustos ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Her sene olduğu gibi 2019 yılında da 30 Ağustos cuma günü tatil olacak. Meydanlar ve toplanma alanlarında gösteriler, kutlamalar düzenlenecek. Yoğun katılımın gösterilmesi kaçınılmaz olacak bayram için şimdiden hazırlıklara başlandı. Cuma günü ile birlikte toplam 3 gün tatil olacak.

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

Zafer Bayramı resmi tatil yani tüm devlet kurumları ve bankalar kapalı olacak. PTT'de devlet kurumu olduğundan 30 Ağustos günü kapalı olacak. Hastanelerin sadece acil servisleri açık olacak ve eczaneler kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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