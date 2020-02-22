3. Uluslararası Etnospor Forumları başlıyor

Geleneksel sporlar ve oyunların ihyası için uluslararası Etnospor Forumları başlıyor. 3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya’da 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada "Dünya Etnospor Konfederasyonu geleneksel sporlar ve oyunlar alanında ilmi çalışmalar ile bilgi üretmek, düzenlediği ve katkı sağladığı organizasyonlar ile bu değerleri yaşatmak, tanıtım çalışmaları ile özellikle yeni nesillerde farkındalık bilinci oluşturmak için önemli çalışmalara imza atmaktadır. Düzenlediği bu organizasyonlar arasında en önemlileriden biri olan Uluslararası Etnospor Forumları ile geleneksel sporlar ve oyunlar alanında uluslararası birçok ülkeden akademisyen, federasyon temsilcisi ve devlet yetkilisi bir araya getirmekte; bu alanda “Geleneksel Sporların İhyası” için çalışmalar yapmaktadır. İlkini 2018 yılında Antalya’da gerçekleştirdiği forumların ikincisini yine Kazakistan’da 2019 yılında gerçekleştirmiş, geleneksel sporlar ve oyunların bilinirlik ve tanınırlığına önemli katkı sağlamıştır. Bu yıl 3. Uluslararası Etnospor Forumu yine Antalya’da 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

Etnospor'un geçmiş yıllarda yapıldığı yerler ve faaliyetleri

1. Forum - Antalya, TÜRKİYE 2018

Dünya Etnospor Konfederasyonu, 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde “Geleneksel Sporların İhyası” başlıklı foruma Antalya’da ev sahipliği yaptı. 56 ülkeden 100’ü aşkın kurum ve 200’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlar şu konulara odaklandı:

• Geleneksel Sporların Yaygınlaşarak Popülerleşmesi / Küreselleşmesi

• Geleneksel Sporlarda Aidiyet, Kulüpleşme ve Kulüplerin Sorunları

• Etnosporların Kuşaklar ve Kültürlerarasındaki İletişimdeki Rolü

• Yerel Yönetimler ve Geleneksel Sporlar

• Okul Sporları, İlk-Orta ve Yükseköğretimde Geleneksel Sporlar

2. Forum - Almati, KAZAKİSTAN 2019

2. Uluslararası Etnospor Forumu, 20-21 Nisan 2019 Kazakistan’ın Almatı şehrinde “Geleneksel Sporların İhyası: Köklere Dönüş” başlığı ile gerçekleştirildi. Kazakistan Etnospor Derneği ile Dünya Etnospor Konfederasyonu işbirliği ile düzenlenen Forum’a, 30 farklı ülkeden alanında uzman 200 katılımcı katıldı.

Forum’un ilk gününde geleneksel sporlar ve oyunlar alanındaki sponsorluklar, kuralların standart haline getirilmesi hakkındaki görüşler, geleneksel atlı sporların Asya ülkelerindeki yeri ve Türkiye’nin 2020 Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği hakkında oturumlar düzenlendi.

Etkinliğin ikinci günündeki oturumda Uluslararsı Etnospor Festivali’ne dair planlama ve hazırlık prosedürleri tartışıldı. 2. Uluslararası Etnospor Forumu ikinci gününde yapılan 1. Geleneksel Spor Ödülleri Seremonisi ile tamamlandı.

3. Forum - Antalya, TÜRKİYE 2020

55 ülkeden aralarında bakanlar, hükümet yetkilileri federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı 22-23 Şubat tarihleri arasında “Geleneksel Sporların İhyası” teması ile düzenlecek olan 3. Uluslararası Etnospor Forumu için Antalya’da bir araya gelecek. Forumda Japonya’dan Kazakistan’a, Fas’tan Brezilya’ya birçok ülke geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar yapacak.

Açılış programı ile başlayacak olan Forum, panel ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecektir. Forum boyunca geleneksel sporların gelişmesi için devlet desteğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; geleneksel sporların ve oyunların gençler üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması ve genç neslin bu alanlara teşvik edilmesi; geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar, kulüpler ile iş birliklerinin yapılması üzerinde durulacaktır. İki gün sürecek olan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yuvarlak Masa Toplantılarında aşağıdaki gündemler ele alınacaktır:

-Geleneksel sporlar ve oyunlar için devlet desteğinin önemi. Devlet kurumlarının bu alanlarda sürdürülebilir çalışma yapmasını teşvik edici fikirler.

-Geleneksel sporlara genç nesli teşvik etmek, gençlerin geleneksel sporlar ve oyunlar aracılığı ile becerilerini geliştirmek ve zamanlarını daha verimli geçirmesi için fikirler.

-Geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş birliğinin önemi ve bu alanda yapılması gerekenler.

2. “Geleneksel Sporlar” Ödülleri

Geleneksel sporların ve oyunların desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında katkıda bulunan isimlere 2. Gelenseksel Sporlar Ödülleri’nde aşağıdaki kategorilerde ödüller verilecektir.

KATEGORİLER

Akademisyen

Genç Sporcu

Tecrübeli Sporcu

Uluslararası Sponsor

Devlet Adamı Geleneksel Spor Organizasyon

PROGRAM

22 Şubat 2020, 1.Gün

09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

10.30 – 10.45 Kahve Arası

10.45 – 12.15 Panel Konuşmacılar: Katılımcı Saygıdeğer Gençlik ve Spor Bakanları Oturum Başkanı: N. Bilal Erdoğan

12.15 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 – 14.45 1. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları) Geleneksel sporlar ve oyunlar için devlet desteğinin önemi. Devlet kurumlarının bu alanlarda sürdürülebilir çalışma yapmasını teşvik edici fikirler. 14.45 – 15.00 Kahve Arası

15.00 – 16.15 2. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları) Geleneksel sporlara genç nesli teşvik etmek, gençlerin geleneksel sporlar ve oyunlar aracılığı ile becerilerini geliştirmek ve zamanlarını daha verimli geçirmesi için fikirler 16.15 – 16.30 Kahve Arası

16.30 – 17.30 3. Oturum (Yuvarlak Masa Toplantıları) Geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar ve kulüplerin iş birliğinin önemi ve bu alanda yapılması gerekenler.

17.30 – 19.30 Akşam Yemeği

19.30 – 21.00 1. DEK Üyeleri Toplantısı (sadece üyeler için)

19.30 – 21.00 Kokteyl “Geleneksel Sporlar ve Kültürel Aktiviteler”

23 Şubat 2020, 2.Gün

09.30 – 11.00 Panel

11.00 – 11.15 Kahve Arası

11.15 – 11.30 Forum deklarasyonunun ilanı

11.30 – 12.00 2. Geleneksel Spor Ödülleri

KATEGORİLER

1- Akademisyen

2- Genç Sporcu

3- Tecrübeli Sporcu

4- Uluslararası Sponsor

5- Devlet Adamı

6- Geleneksel Spor Organizasyonu

12.00 – 13.00 Kapanış Konuşmaları

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 18.45 Şehir Turu

19.00- Akşam Yemeği ve Ayrılış