19 Şubat 2020 Çarşamba 09:45:20 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:50:45
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklamasıyla bir duyuru yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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