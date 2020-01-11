11 Ocak 2020 Cumartesi 11:03:47 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:08:24
3 kayıp balıkçıdan biri ölü bulundu
İstanbul Kilyos açıklarında tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki kayıp 3 balıkçıdan biri ölü bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
İHA
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