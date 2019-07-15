3 günde yedinci uçak
S-400’lere ait malzemelerin sevkıyatı kapsamında, üçüncü günde yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının ilk 2 gününde toplamda dört uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü gününde toplamda üç uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne ineceği duyurmasının ardından, üçüncü günde beklenen üç uçak da üsse birer birer indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşındı.
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