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03 Mart 2020 Salı 21:29:34 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:39:05

Esed rejimine ağır darbe! 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi

10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan son açıklamaya göre, İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ne göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

 İletişim Başkanlığı, Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ni yayımladı.

Yayınlanan açıklamaya göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı bölgesinde rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

BAHAR KALKANI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı brifingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam etmektedir. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'ndan edindiği tecrübe ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kara ve hava araçlarının etkinliği başarıyı sağlayan temel unsurlardır.

TRT HABER - AA

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